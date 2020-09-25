كوريا الشمالية لم تستجب لمطالبات سيول بتسديد القروض

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تبين أن كوريا الجنوبية قد طالبت كوريا الشمالية 62 مرة بسداد قروض تبلغ قيمتها حوالي تريليون وون، أي ما يصل إلى مليار دولار تقريبا، لكن بيونغ يانغ لم تستجب لتلك المطالبة حتى الآن.وطبقا لبيانات قدمتها وزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية للنائب البرلماني "جو تيه يونغ" عن حزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي، اليوم الثلاثاء، قدمت الحكومة الكورية الجنوبية قروضا تبلغ تريليونا و70 مليار وون، أي ما يعادل 933 مليون دولار، إلى كوريا الشمالية في الفترة من عام 2000 إلى عام 2008، منها 720 مليون دولار من الحبوب الغذائية، و133 مليون دولار من المعدات والمواد اللازمة لربط السكك الحديدية والطرق بين الكوريتين، و80 مليون دولار من المواد الخام المستخدمة في الصناعات الخفيفة.وقامت كوريا الشمالية بتسديد 2.4 مليون دولار فقط خلال عامي 2007 و2008 بسبائك الزنك.ودعا بنك التصدير والاستيراد الكوري الجنوبي كوريا الشمالية إلى تسديد القروض المتبقية، وأرسل طلبات في هذا الشأن إلى محافظ بنك التجارة الكوري الشمالي عبر الفاكس والبريد عن طريق مكتبه الفرعي في بكين، لكن كوريا الشمالية لم ترد على تلك الطلبات.