5.23 مليار دولار حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في كوريا في الربع الثالث

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طبقا لتقرير صادر عن وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية اليوم الثلاثاء، بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في كوريا الجنوبية خلال الربع الثالث من هذا العام 5.23 مليار دولار، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها على الإطلاق على أساس الربع الثالث.وأشار التقرير إلى أن القيمة المتراكمة للاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تم تسجيلها منذ بداية هذا العام وحتى الآن بلغت 12.89 مليار دولار، بانخفاض نسبته 4.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما بلغت القيمة المتراكمة للاستثمارات الأجنبية المباشرة التي دخلت حيز التنفيذ 7.99 مليار دولار، بزيادة نسبتها 1.4%.وأضاف التقرير أن مشروعات الشركات الاستثمارية الأجنبية التي تم تأجيلها بسبب جائحة فيروس كورونا، بدأت تتحقق بشكل تدريجي.وأشار التقرير أيضا إلى أن الاستثمارات الأجنبية تدفقت بشكل مستمر إلى مجالات المواد الحديثة وقطع الغيار والمعدات والصناعات الجديدة ذات الصلة بالثورة الصناعية الرابعة، خاصة السيارات وأشباه الموصلات وشاشات العرض والبطاريات الثانوية، بالإضافة إلى الأدوية والأدوات الصحية.