الرئيس مون يؤكد تحويل محور التنمية الوطنية إلى المناطق الإقليمية

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أكد الرئيس الكوري "مون جيه إين" أن الحكومة ستقوم بتحويل محور التنمية الوطنية إلى المناطق الإقليمية، معربا عن إرادته القوية لتنفيذ سياسة الصفقة الجديدة الرامية إلى التوازن الإقليمي.جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس "مون" في الاجتماع الاستراتيجي الثاني للصفقة الكورية الجديدة الذي عقد اليوم في مقر الرئاسة، حيث قال إنه سيتم إضافة صفقة التوازن الإقليمي إلى الصفقات الثلاث القائمة حاليا، وهي: صفقة تعزيز شبكة الأمن الوظيفي والاجتماعي، والصفقتان الخضراء والرقمية.وأضاف الرئيس "مون" إن صفقة التوازن الإقليمي ستسهم في تغيير حياة أفراد الشعب من خلال تنفيذ الصفقة الكورية الجديدة بدءا من المناطق الإقليمية، مشيرا إلى أنه سيتم تخصيص 75 تريليون وون، من بين 160 تريليون وون من إجمالي النفقات التي سيتم ضخها في الصفقة الكورية الجديدة، وذلك من أجل تنفيذ المشروعات الإقليمية.وقال إن مشروعات المدن الابتكارية ستكون محورا لصفقة التوازن الإقليمي، وتوقع أن تقوم هذه الصفقة بدور في زيادة جودة التنمية المتوازنة لأقاليم البلاد جنبا إلى جنب مع سياسات التنمية الوطنية المتوازنة القائمة.وأكد أن الحكومة ستقدم دعما ماليا وإداريا لمشروعات صفقة التوازن الإقليمي لتحقيق ذلك الغرض.