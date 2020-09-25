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الكوريتان

كوريا الشمالية تظهر للداخل والخارج قدراتها من خلال تنظيم تجمعات شعبية ضخمة

Write: 2020-10-13 13:24:14Update: 2020-10-13 18:38:45

Photo : KBS News

نظمت كوريا الشمالية يوم السبت الماضي سلسلة من التجمعات الشعبية الضخمة  بعد إقامة عرض عسكري كشفت فيه عن أسلحة استراتيجية جديدة بمناسبة الذكرى الخامس والسبعين على تأسيس حزب العمال الحاكم.
وقالت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية أمس الاثنين إن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" شاهد ألعابا جماعية ضخمة وعرضا فنيا بعنوان "وطن عظيم" في ملعب الأول من مايو في بيونغ يانغ يوم الأحد الماضي.
وكان من المتوقع أن يتم إلغاء هذه الأحداث السنوية التي يتجمع فيها عشرات الآلاف من الجمهور، خوفا من انتشار فيروس كورونا، ولكن تم عقدها كما هو مخطط له.
كما أقيم يوم الأحد الماضي تجمع شعبي ضخم وموكب لأضواء الشعلات في ميدان "كيم إيل سونغ" في وسط بيونغ يانغ، الذي تم فيه تنظيم العرض العسكري.
ويرى المراقبون أن قيام كوريا الشمالية بتنظيم تجمعات شعبية ضخمة رغم معاناتها من العقوبات الدولية وانتشار فيروس كورونا والفيضانات، يهدف إلى إظهار قدراتها  للداخل والخارج.
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