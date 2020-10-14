رئيس هيئة التجنيد العسكري يؤيد حظر دخول مطرب كوري أمريكي

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قال رئيس وكالة التجنيد العسكرية في كوريا الجنوبية إن الحظر المفروض على دخول مطرب أمريكي من أصل كوري بتهمة التهرب من التجنيد الإلزامي منذ أكثر من 18 عاما، يجب أن يظل ساريا.صرح بذلك مفوض إدارة القوى العاملة العسكرية "مو جونغ هوا" أمس الثلاثاء خلال مراجعة برلمانية، ردا على سؤال حول المطرب "يو صونغ جون"، من قبل النائب "لي تشيه إيك" التابع لحزب المعارضة الرئيسي "قوة الشعب".وأشار "مو" إلى جنسية "يو" الأمريكية وتسميته باسم أمريكي هو "ستيف يو"، وقال إن السماح له لدخول البلاد سوف يتسبب في "إحساس كبير بالإحباط" لدى الجنود الكوريين الجنوبيين. وردا على سؤال عما إذا كانت السلطات قد تعاملت مع "يو" معاملة قاسية للغاية مقارنة بالحد الأقصى البالغ خمس سنوات لحظر دخول الأجانب الذين ارتكبوا جرائم، قال إن الخدمة العسكرية أكثر أهمية.وكانت القنصلية العامة الكورية الجنوبية في لوس أنجلوس قد رفضت في شهر يوليو الماضي إصدار تأشيرة دخول لـ"يو" بعد أربعة أشهر من اعتراف المحكمة العليا في كوريا الجنوبية بـ"عيوب إجرائية" في حظر الدخول. وقد تعرض المطرب البالغ من العمر 43 عاما، والذي كان من بين أشهر المطربين في كوريا الجنوبية، لانتقادات عامة قوية بعد أن تخلى عن جنسيته الكورية في عام 2002 لتفادي الخدمة العسكرية الإلزامية.