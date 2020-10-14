السياسية المتهم بتقديم دعم سياسي لأوبتيموس ينفي الاتهامات الموجهة ضده

قال شخص يشتبه في قيامه بترتيب خدمات سياسية مزعومة لشركة استثمار وسط فضيحة احتيال مالي ضخمة إنه سيقدم نفسه للنيابة العامة لاستجوابه. وقال ذلك الشخص، وهو رئيس سابق لوكالة ترفيه تم تحديده باسم عائلته "شين"، في تصريحات لوكالة يونهاب للأنباء أمس الثلاثاء، إنه سيستجيب إذا استدعته النيابة، معربا عن مخاوفه من أن يتم إلقاء اللوم عليه في كل شيء إذا لم يفعل ذلك.

ويُشتبه في أن "شين" قد قدم دعما لصالح "كيم جيه هيون" الرئيس التنفيذي لشركة "أوبتيموس آسيت مانيدجمينت" للاستثمارات المالية. وقد تم تعليق أعمال صندوق التحوط الذي تديره تلك الشركة بقيمة 520 مليار وون في شهر يونيو الماضي. ونفى "شين" الاتهامات الموجهة ضده، ووصفها بأنها "كذبة اختلقها الرئيس التنفيذي لشركة أوبتيموس".

ومع ذلك، اتضح أن مكتب المدعي العام في منطقة سيول المركزية، الذي يحقق في فضيحة الاحتيال، قد حصل على تصريحات من مسؤولي أوبتيموس بأن "شين" كان يعمل كهمزة وصل مع السياسيين وقد تلقى في المقابل مليار وون من الأموال والهدايا الثمينة من قبل "كيم"، بما في ذلك سيارة "رولز رويس". وقد ظهرت فضائح الاحتيال التي تورطت فيها شركة "أوبتيموس" وشركة "لايم آسيت"، التي كانت من قبل أكبر صندوق تحوط في كوريا، كقضية سياسية، حيث أعرب نواب المعارضة في البرلمان عن شكوكهم بشأن العلاقات المحتملة بين الشركتين والتكتل الحاكم، وذلك خلال جلسات التدقيق البرلمانية.

