صندوق النقد الدولي يرفع قليلا من توقعاته للنمو الاقتصادي الكوري لعام 2020

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قرر صندوق النقد الدولي رفع مستوى توقعاته للنمو الاقتصادي لكوريا الجنوبية بشكل طفيف لهذا العام.وفي تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي الذي أصدره أمس الثلاثاء، قال صندوق النقد الدولي إن اقتصاد كوريا الجنوبية سينكمش بنسبة 1,9% هذا العام، وهي نسبة انكماش أقل من توقعاته السابقة البالغة 2,1% في يونيو.ويعتمد هذا التوقع المعدل على تقييم يفيد بأن الطلب على الصادرات سوف ينتعش على الرغم من جائحة كورونا، وكذلك استجابة سياسة حكومة سيول النشطة لتفشي المرض من خلال الحصول على الميزانية التكميلية الرابعة لهذا العام.ومع ذلك، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي الكوري للعام القادم بمقدار 0,1% إلى 2,9%.وبالنسبة للاقتصاد العالمي، رفع صندوق النقد الدولي من توقعاته لهذا العام إلى انكماش بنسبة 4,4%، بعدما كان قد توقع انكماشا أكبر بـ0,8% في يونيو، كما توقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 5,2% في المائة العام القادم.