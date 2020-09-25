منطقة ألمانية تعلق إزالة تمثال يرمز للاسترقاق الجنسي

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أوقفت إدارة منطقة محلية في مدينة برلين عاصمة ألمانيا عملية إزالة تمثال يرمز إلى الضحايا الكوريين للاسترقاق الجنسي الياباني في زمن الحرب.وقالت إدارة منطقة "ميتي" في بيان صحفي أمس الثلاثاء، إن مجموعة "كوريا فيرباند" المدنية المحلية تقدمت بطلب إلى المحكمة ضد أمر المقاطعة بإزالة التمثال بحلول اليوم الأربعاء.وأوضح مكتب المقاطعة أن التقدم بطلب إلى المحكمة يعني أن الموعد النهائي للإزالة لم يعد ساريا، مشيرا إلى أنه سوف ينتظر قرار المحكمة بشأن هذه المسألة دون اتخاذ المزيد من الخطوات.وكانت منطقة "ميتي" قد أمرت بإزالة التمثال يوم الأربعاء الماضي، بعد تسعة أيام فقط من تركيبه، وذلك بعد أن أثارت اليابان مشكلة معها وطلبت من الحكومة الألمانية التخلص منه.وقد نظم حوالي 300 ناشط ومواطن ألماني مسيرة في برلين أمس الثلاثاء احتجاجا على أمر إدارة المنطقة، حيث تجمعوا بالقرب من التمثال وساروا إلى مقر إدارة المنطقة مطالبين بإلغاء قرار الإزالة.