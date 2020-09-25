اليابان تحذر كوريا من تصفية أصول الشركات اليابانية المصادرة

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حذر المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليابانية من قيام السلطات الكورية الجنوبية بتصفية أصول الشركات اليابانية التي تمت مصادرتها بسبب قضية العمل القسري في زمن الحرب.وقال كبير أمناء مجلس الوزراء اليابانى "كاتسونوبو كاتو" في تصريحات أدلى بها أمس الثلاثاء فى مؤتمر صحفى دوري، إن مصادرة الأصول اليابانية يمكن أن تؤدى إلى "وضع خطير" فى العلاقات الثنائية، ومن ثم يجب تجنب ذلك. وقال "كاتو" إن حكومة طوكيو تطالب سيول بتقديم إجراءات مقبولة لليابان.وقد أدلى "كاتو" بتصريحات مماثلة في مؤتمر صحفي يوم 24 سبتمبر أيضا.ورفض "كاتو" التعليق على تقرير نشرته وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء وقالت فيه إن طوكيو أخطرت كوريا الجنوبية بأن زيارة رئيس الوزراء "يوشيهيدي سوغا" إلى سيول سوف تكون "مستحيلة" بدون "اتخاذ الإجراءات المناسبة" بشأن قضية العمل القسري في اليابان في زمن الحرب.