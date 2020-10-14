محادثات أمنية عسكرية بين كوريا والولايات المتحدة

Photo : YONHAP News

عقد كبار المسؤولين العسكريين في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة محادثات اليوم الأربعاء، بتوقيت كوريا، لمناقشة الأوضاع الأمنية في شبه الجزيرة الكورية، وسبل تعزيز الموقف الدفاعي المشترك.وصرحت هيئة رئاسة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، بأن رئيس الهيئة "وان إين تشول" عقد الاجتماع السنوي للجنة العسكرية مع نظيره الأمريكي "مارك ميلي" من خلال مكالمة عبر الفيديو.وخلال الاجتماع، أعاد "ميلي" التأكيد على التزام الولايات المتحدة القوي بالدفاع عن شبه الجزيرة الكورية، بما في ذلك توفير قوة الردع الموسعة، أي تقديم الولايات المتحدة أصولها العسكرية، خاصة القوات النووية، لردع أي هجوم على كوريا.وقالت هيئة الأركان المشتركة إن القائدين قيّما الوضع الأمني الأخير في شبه الجزيرة الكورية ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ، كما ناقشا سبل تعزيز الموقف الدفاعي المشترك للبلدين الحليفين. وعلى وجه الخصوص، تبادل الجانبان التقييمات بشأن الأسلحة الجديدة التي تم الكشف عنها في العرض العسكري الأخير لكوريا الشمالية وناقشا نقل السيطرة العملياتية في زمن الحرب من القوات الأمريكية إلى القوات الكورية الجنوبية.