تغيير رئاسة مجموعة هيون ديه لصناعة السيارات

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تولى "جونغ اوي سون" نائب رئيس مجموعة هيون ديه لصناعة السيارات منصب رئاسة المجموعة اليوم، لينطلق نظام إدارة الجيل الثالث من المجموعة فعليا.ورغم أن جونغ كان قد بدأ في الإشراف على جميع أعمال المجموعة قبل عامين في الواقع، إلا أن توليه رئاسة المجموعة بشكل رسمي اليوم يشير إلى تغيير القيادة في المجموعة لأول مرة منذ 20 عاما.وقد عقدت مجموعة شركات هيون ديه التي تشمل هيون ديه للسيارات وهيون ديه موبيس وغيرها، اجتماعا مؤقتا لمجلس الإدارة صباح اليوم، حيث تم تقديم تقرير حول تعيين "جونغ" كرئيس المجموعة رسميا.وبهذا أصبح جونغ رئيسا للمجموعة فعليا بعد مرور عامين وشهر على ترقيته إلى نائب رئيس المجموعة في شهر سبتمبر من عام 2018، و7 أشهر على توليه رئاسة مجلس إدارة شركة هيون ديه للسيارات في شهر مارس من هذا العام.ولا تخطط المجموعة لإقامة مراسم خاصة بهذه المناسبة، حيث ستكتفي بإرسال رسالة بالفيديو من رئيس المجموعة الجديد إلى أعضائها.ومن المتوقع أن يعمل "جونغ" على التغلب على أزمة جائحة كورونا وتنفيذ مشروعات التنقل المستقبلي.يشار إلى أن جونغ ولد في عام 1970، وبعد أن تخرج في جامعة كوريا، درس في مرحلة الدراسات العليا للإدارة في مدينة سان فرانسيكو بالولايات المتحدة، وفي عام 1999 التحق بشركة هيون ديه للسيارات وعمل في مختلف المناصب المهمة في مجموعة هيون ديه.