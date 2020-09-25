منظمة الصحة العالمية تحذف خريطتين لجزيرتي أوللونغ ودوكدو

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صرحت الجمعية الدبلوماسية المدنية عبر الإنترنت "بانك" اليوم بأن منظمة الصحة العالمية حذفت خريطة مكتوبا عليها اسما جزيرتي "أوللونغ" و"دوكدو"، وخريطة أخرى غير مكتوب عليها اسما الجزيرتين، ووضعت علمي كوريا واليابان بدلا من الخريطتين.وفي الوقت الحاضر يظهر العلم الكوري بدلا من الخريطة على الشاشة في حالة زيارة صفحة المعلومات عن البلاد في القوائم الرئيسية لموقع المنظمة على الإنترنت، بينما يظهر العلم الياباني على الشاشة في حالة زيارة موقع المعلومات عن اليابان، مما يشير إلى أن المنظمة حذفت الخريطتين اللتين كانتا تثيران الجدل.تجدر الإشارة إلى أن المنظمة كانت قد رفضت احتجاجا وطلبا من كوريا بتغيير الخريطتين بسبب ما فيهما من أخطاء على مدار أكثر من سبعة أشهر، رغم أنها قامت مؤخرا بتحديث موقعها على الإنترنت دون أن تغيرهما.وبالتالي طلبت جميعة "بانك" والمتعاملون الكوريون مع شبكة الإنترنت من المنظمة إجراء تصحيح، وقرروا التقدم بالتماس دولي.