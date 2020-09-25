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قرر البنك المركزي الكوري تجميد سعر الفائدة الأساسي عند 0.5 %.ويرجع السبب في ذلك إلى تباطؤ التعافي الاقتصادي الكوري.تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي كان قد خفض سعر الفائدة إلى هذه النسبة التي تعد الأقل على الإطلاق، في شهري مارس من هذا العام، وقرر هذه المرة الحفاظ عليها أيضا.وأشار البنك إلى أن الركود في الصادرات قد تحسن قليلا، إلا أن تعافي الاستثمار في المرافق والإنشاءات إلى جانب الاستهلاك المدني مازال متباطئا بسبب تداعيات فيروس كورونا. كما أوضح أن وضع التوظيف ظل في ركود مع استمرار الانخفاض الكبير في عدد الحاصلين على فرص العمل، لكنه توقع أن يشهد الاقتصاد الكوري تعافيا معتدلا بقيادة الصادرات.وتوقع البنك أن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي الكوري لهذا العام سالب 1.3 %، وهونفس توقعه في شهر أغسطس الماضي.ويرى الخبراء أن البنك المركزي قد وضع في حسبانه زيادة قروض الأسر والشركات في ظل الاستقرار النسبي للسوق المالية، والازدهار المفرط في سوق الأصول بما في ذلك العقارات والأسهم.