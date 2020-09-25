سيول تؤكد على التعاون التام مع واشنطن بشأن القضية النووية الكورية الشمالية

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أكد مسؤول في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية على عدم وجود أي خلاف مع الولايات المتحدة بشأن تنفيذ نزع الأسلحة النووية الكورية الشمالية.وقال "بارك جانغ هو" مدير إدارة الشؤون ذات الصلة بالقضية النووية الكورية الشمالية في اجتماع عبر الفيديو نظمه اليوم معهد "سيجونغ" ومؤسسة "كارنيغي" للسلام الدولي، إن رؤية الجانب الكوري متسقة تماما مع رؤية الجانب الأمريكي بخصوص التعامل مع القضية النووية الكورية الشمالية، حيث يتماشيان معا كشريكين.وأكد على أن قوة التحالف الكوري الجنوبي الأمريكي تتجاوز الحزبية السياسية، مشددا على أن كوريا الجنوبية راضية جدا عن علاقاتها مع الولايات المتحدة.وأوضح أن فريق التفاوض النووي الكوري الجنوبي قد ظل يحافظ مع المبعوث النووي الأمريكي "ستيفن بيغون" على أعلى مستوى من التنسيق رغم تقلبات المفاوضات النوية ذات الصلة، مشيرا إلى أنه في نهاية الأسبوع الماضي عندما كشفت كوريا الشمالية عن صاروخ بالستي جديد عابر للقارات، ظل الطرفان يحافظان على اتصالات على مدار 24 ساعة.