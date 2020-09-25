عقد مؤتمر اتفاقية المشاركة الاقتصادية الإقليمية الشاملة على مستوى الوزراء

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يعقد اليوم المؤتمر الوزاري الحادي عشر لاتفاقية المشاركة الاقتصادية الإقليمية الشاملة عبر الفيديو بمشاركة 15 دولة.وتمثل كوريا الجنوبية في المؤتمر وزيرة التجارة "يو ميونغ هي"، التي رشحت نفسها لمنصب الأمين العام لمنظمة التجارة العالمية.الجدير بالذكر أن اتفاقية المشاركة الاقتصادية الشاملة تضم 16 دولة، منها الدول العشر أعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا، إلى جانب كل من كوريا الجنوبية والصين وأستراليا واليابان والهند ونيوزيلاند، لتعد أكبر اتفاقيات التجارة الحرة في العالم.وكان قادة 15 دولة عضوا، بخلاف الهند، قد أعلنوا عن التوصل إلى الاتفاقية في مؤتمر القمة الذي عقد في العاصمة التايلاندية بانغكوك في شهر نوفمبر من العام الماضي.وأوضحت الوزارة الكورية أن الدول المشاركة ستركز في مؤتمر اليوم على مناقشة الشؤون المعلقة، وكيفية إبرام الاتفاقية في غضون هذا العام، إلى جانب الاستعدادات لمؤتمر القمة للاتفاقية.وقالت الوزيرة الكورية "يو" في كلمة أساسية ألقتها في المؤتمر إن إبرام الاتفاقية سيسفر عن تعزيز التعاون في التجارة والاستثمار والتوزيع في المنطقة، بحيث تلعب دورا كبيرا في التغلب على الأزمة الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا.وأضافت أن كوريا ستعمل بفاعلية على حل المسائل الجدلية المتبقية حتى النهاية وستبذل أقصى الجهود للتوقيع على الاتفاقية في غضون هذا العام.