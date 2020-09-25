النظام الكوري الشمالي يستخدم لقب جنرال للقادة العسكريين

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قام النظام الكوري الشمالي بترقية منصب الزعيم "كيم جونغ اون" إلى منصب "القائد العام للقوات المسلحة" واستخدام لقب "جنرال" للقادة العسكريين، وهوأمر غير معتاد هناك.وطبقا لما جاء في فيديو للمسيرة العسكرية الخاصة بمرور 75 عاما على إنشاء حزب العمال الحاكم، والذي بثه التلفزيون المركزي الكوري الشمالي اليوم، قال النظام الكوري الشمالي إن الجنرالات في القوات البرية والبحرية والجوية استقبلوا القائد العام للقوات المسلحة خلال المسيرة، وأنهم أعربوا عن أكبر قدر ممكن من الاحترام له.ويقول الخبراء إن تسمية القادة العسكريين بلقب "جنرال" في كوريا الشمالية يجيء لأول مرة، ولم يسبق لها مثيل.وكان النظام الكوري الشمالي يستخدم لقب جنرال للزعيم الأسبق "كيم إيل سونغ" والزعيم السابق "كيم جونغ إيل" فقط.وفي الوقت الحاضر أيضا يُستخدم لقب "جنرال عظيم" للإشارة إلى الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ اون".ومن المعتقد أن هذا التحرك الكوري الشمالي جاء بناء على قرار تم اتخاده في اجتماع اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال في شهر مايو الماضي، ويفسر بأنه يهدف إلى تعزيز الروح المعنوية للقوات المسلحة إلى جانب تعزيز الأسلحة والقدرات العسكرية لحماية النظام.