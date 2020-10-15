محكمة سيول العليا تأمر بالكشف عن معلومات مخابراتية متعلقة بحرب فيتنام

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أمرت محكمة سيول العليا أمس الأربعاء جهاز المخابرات الوطني بالكشف عن معلومات سرية تتعلق بمقتل مدنيين على يد جنود كوريين جنوبيين خلال حرب فيتنام.وحكمت المحكمة لصالح المحامي "إيم جيه سونغ" الذي دعا إلى إبطال قرار الرفض من قبل وكالة المخابرات.وفي وقت سابق، طلب تجمع "محامون من أجل مجتمع ديمقراطي"، الذي ينتمي إليه "إيم"، من جهاز المخابرات الوطني بالكشف عن المعلومات المتعلقة بمزاعم قيام جنود كوريين جنوبيين بقتل حوالي 70 قرويّا في مقاطعة "كوانغ نام" في وسط فيتنام في عام 1968.ومن المعروف أن جهاز المخابرات يحتفظ بسجلات لعمليات الاستجواب التي أجريت في نوفمبر من عام 1969 مع ثلاثة جنود كوريين جنوبيين يُشتبه في صلتهم بعمليات القتل المزعومة.وقد رفض جهاز المخابرات الكشف عن تلك المعلومات في شهر مارس الماضي، بينما أمرت محكمة أدنى درجة بالكشف عن سجلات التحقيقات.