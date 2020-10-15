كوريا الـ17 من بين 65 دولة في حرية المواطنين على الإنترنت

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شهدت مكانة كوريا الجنوبية تقدما متواضعا في الاستطلاع العالمي الذي يقيس مدى الحرية التي يتمتع بها الأفراد في التعبير عن آرائهم على الإنترنت.ووفقا لتقرير "الحرية على الإنترنت" السنوي الصادر أول أمس الثلاثاء عن منظمة "فريدوم هاوس" لحقوق الإنسان التي يقع مقرها في الولايات المتحدة، حصلت كوريا الجنوبية على 66 نقطة من أصل 100 نقطة، لتحتل المرتبة 17 من بين 65 دولة شملها الاستطلاع.وكانت كوريا قد حصلت على 64 نقطة واحتلت المرتبة 19 في العام الماضي.وفي فئة "عقبات الوصول" حصلت كوريا على تقييم مرتفع، حيث سجلت 22 نقطة من مجموع 25 نقطة، لكنها سجلت 20 نقطة فقط من مجموع 40 نقطة في فئة "انتهاك حقوق المستخدم"، وسجلت 24 نقطة من مجموع 35 نقطة في فئة "قيود المحتوى".وعلى الرغم من تحسن ترتيب كوريا، إلا أنها تعادلت مع العديد من الدول الأخرى المصنفة بأنها "حرة جزئيّا".وتصدرت آيسلندا القائمة برصيد 95 نقطة، وتلتها إستونيا برصيد 94 نقطة، وكندا برصيد 87 نقطة.وحصلت الصين على 10 نقاط فقط لتحتل المركز الأخير في الاستطلاع للعام الخامس على التوالي، بينما لم يتم تضمين كوريا الشمالية بسبب نقص البيانات ذات الصلة.