وزيرا الدفاع الكوري والأمريكي يناقشان نقل حق القيادة العسكرية في زمن الحرب

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ناقش وزيرا الدفاع الكوري الجنوبي والأمريكي أمس الأربعاء القضايا الأمنية العالقة، بما في ذلك نقل حق القيادة العسكرية في زمن الحرب للقوات الكورية من الجانب الأمريكي إلى الجانب الكوري.وأصدر وزير الدفاع الكوري الجنوبي "سوه أوك" ونظيره الأمريكي "مارك إسبر" بيانا مشتركا بعد الاجتماع التشاوري الأمني السنوي، الذي عُقِد في مقر وزارة الدفاع الأمريكية، بنتاغون، في واشنطن، حيث أشاد الجانبان بالتقدم الكبير نحو تلبية شروط نقل قيادة العمليات العسكرية، واتفقا على مواصلة الجهود ذات الصلة.وحذر "إسبر" من أنه إذا فشلت الدولتان في التوصل بسرعة إلى اتفاق بشأن تقاسم تكاليف الدفاع، فقد يكون لعدم وجود اتفاق تأثير دائم على الاستعداد الدفاعي للبلدين الحليفين.وقال البيان إن الجانبين اتفقا على ضرورة حل مفاوضات تقاسم تكاليف الدفاع على وجه السرعة، بطريقة عادلة ومنصفة ومقبولة للطرفين، خاصة في ضوء تأثير غياب الاتفاق على التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.كما أجرى الجانبان مناقشات معمقة حول الأنشطة العسكرية لكوريا الشمالية، وأكدا على الحاجة إلى التنسيق والتعاون الوثيقين لتحقيق نزع السلاح النووي الكامل لكوريا الشمالية، وإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية.