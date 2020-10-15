توزيع 15% من اللقاحات المخصصة للمراهقين على الأطفال

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سمحت السلطات الصحية للحكومات المحلية بإعادة تخصيص بعض لقاحات الأنفلونزا المجانية ليتم تقديمها لأطفال، وهي مخصصة حاليّا للمراهقين، نظرا لأن بعض مستشفيات الأطفال تعاني من نقص في اللقاحات.واتخذت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها هذا القرار بعد أن طلبت الحكومات المحلية تصريحا لاستخدام اللقاحات للأطفال الأقل من 12 عاما.وقالت الوكالة أمس الأربعاء إنها سمحت للحكومات الإقليمية باستخدام ما يصل إلى 15% من اللقاحات المخصصة للمراهقين لتعويض النقص في لقاحات الأطفال.يُذكر أن الحكومة المركزية تشتري اللقاحات للمراهقين وكبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 62 عاما من الشركات الخاصة وتقدمها من خلال المؤسسات الطبية. وبالنسبة للقاحات الأطفال دون سن 12 عاما، تقوم المؤسسات الطبية بشرائها بنفسها وتطلب تسديد ثمنها من الحكومة لاحقا.وقالت الوكالة إنه يبدو أنَّ هناك نقصا بسبب الاختلافات في إمدادات اللقاحات بين المؤسسات الطبية، مؤكدة أنه سيتم توفير كمية كافية من اللقاحات للمستشفيات خلال هذا الأسبوع.