بومبيو يصف الدبلوماسية الأمريكية تجاه كوريا الشمالية بأنها ناجحة

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وصف وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" دبلوماسية الولايات المتحدة تجاه كوريا الشمالية بأنها قد "أثبتت نجاحها التام"، مشيرا إلى أن كوريا الشمالية لم تجر تجارب صاروخية خلال العامين الماضيين.وأدلى "بومبيو" بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو أمس الأربعاء، عندما سُئِل عن الصاروخ الباليستي الجديد العابر للقارات الذي كشفت عنه كوريا الشمالية في عرضها العسكري الأخير، وقال الوزير الأمريكي إن الولايات المتحدة شهدت العرض أيضا، وأنه واثق من نجاح الدبلوماسية الأمريكية.وفي سياق التقليل من أهمية الأسلحة الكورية الشمالية التي تم الكشف عنها مؤخرا، قال "بومبيو" إن أهم خطوة عندما تبني دولة ما برنامجها الصاروخي هو التأكد من أنها تعمل بالفعل عن طريق اختبار تلك الصواريخ، لكن كوريا الشمالية لم تجر أي اختبارات صاروخية خلال العامين الماضيين.