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الكوريتان

الزعيم الكوري الشمالي يزور مناطق متضررة من الأعاصير

Write: 2020-10-15 11:07:49

الزعيم الكوري الشمالي يزور مناطق متضررة من الأعاصير

Photo : YONHAP News

زار الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" بعض المناطق التي ضربتها الأعاصير مؤخرا وتفقد جهود إعادة الإعمار هناك.
وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية اليوم الخميس إن "كيم" زار المناطق الشرقية في البلاد، بما في ذلك "شين بو" ومنطقة "هونغ وان" في مقاطعة جنوب "هام كيونغ"، لتفقد جهود إعادة الإعمار.
وقال "كيم" إن أعرب عن امتنانه خلال الاحتفالات بالذكرى السنوية لتأسيس الحزب الحاكم، لأعضاء الحزب والجنود المشاركين في أعمال إعادة الإعمار، وتقديره لعملهم الجاد.
وقال "كيم" أيضا إنه سيتعامل بحزم مع أعمال البناء السيئة والانتهاكات في جهود إعادة البناء.
وتأتي هذه الزيارة بعد يوم من إعلان وكالة الأنباء المركزية الكورية عن قيام "كيم" بزيارة مماثلة إلى منطقة "كوم دوك" في نفس المقاطعة التي تضررت بشدة من الأعاصير.

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