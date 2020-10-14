خلافات بين سيول وواشنطن حول نقل قيادة العمليات العسكرية

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كشف وزيرا الدفاع في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة عن خلافات بشأن نقل حق قيادة العمليات العسكرية في زمن الحرب من الجانب الأمريكي إلى الجانب الكوري.جاء ذلك بعد أن عقد وزير الدفاع الكوري "سوه أوك" ونظيره الأمريكي "مارك إسبر" اجتماعهما التشاوري الأمني السنوي في مقر وزارة الدفاع الأمريكية، بنتاغون، في العاصمة الأمريكية واشنطن، أمس الأربعاء.وقال "سوه" في بداية المحادثات إن البلدين الحليفين سيعملان معا للتحضير لنظام دفاعي مشترك بقيادة القوات الكورية الجنوبية، من خلال تلبية شروط نقل قيادة العمليات العسكرية في أقرب وقت.لكنَّ "إسبر" قال في كلمته الافتتاحية إن تلبية جميع الشروط اللازمة لنقل السيطرة التشغيلية إلى كوريا الجنوبية سوف تستغرق بعض الوقت.وفي بيان مشترك صدر بعد الاجتماع، قال الوزيران إنهما ناقشا اتجاه النقل، بما في ذلك إجراء اختبار القدرة التشغيلية الكاملة. ويعد اختبار القدرة التشغيلية الكاملة أحد الخطوات الحاسمة للتحقق مما إذا كانت سيول في طريقها للوفاء بشروط النقل.وكان من المقرر أن يعقد "إسبر" و"سوه" مؤتمرا صحفيّا مشتركا بعد المحادثات، لكن الولايات المتحدة ألغته في اللحظات الأخيرة، مما أثار تكهنات بأن الجانبين كان لديهما خلافات بشأن القضايا المعلقة.