وزارة الخارجية الأمريكية تشكر بي تي إس على دعم العلاقات الكورية الأمريكية

Photo : YONHAP News

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن شكرها لفرقة بي تي إس على بذلها جهودا لدعم العلاقات الكورية الأمريكية بصورة إيجابية.جاء ذلك تعليقا على تصريحات الفرقة بشأن مرور سعبين عاما على نشوب الحرب الأهلية الكورية، والتي أثارت غضب المتعاملين الصينيين مع شبكة الإنترنت.وفي تغريدة نشرتها على تويتر، قالت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية "مورغان اورتاغوس" أمس، إن الفرقة الكورية استحقت الفوز بجائزة "فان فليت"، مؤكدة على أن الموسيقى توحد العالم.كما قامت بإعادة التغريدات التي كتبها السفير الكوري لدى سيول "هاري هاريس" من أجل تقديم التهنئة إلى بي تي إس.الجدير بالذكر أن الفرقة كانت قد فازت يوم 7 من هذا الشهر بجائزة "فان فليت" الأمريكية اعترافا بمساهمتها في تطوير العلاقات الكورية الأمريكية، بمناسبة الذكرى السبعين على نشوب الحرب الكورية.وقد أثار المتعاملون الصينيون مع شبكة الإنترنت جدلا حول عبارة قالتها الفرقة عن " تاريخ المعاناة التي عايشتها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة معا".