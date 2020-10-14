مستشار الأمن القومي الكوري يزور الولايات المتحدة

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صرح مكتب الرئاسة الكورية الجنوبية بأن "صو هون" مدير مكتب الأمن القومي يقوم حاليا بزيارة إلى العاصمة الأمريكية "واشنطن"، بدءا من يوم الثلاثاء وحتى الغد الجمعة.وقال "كانغ مين صوك" المتحدث باسم المكتب الرئاسي إن "صو" اجتمع مع نظيره الأمريكي "روبرت أوبراين"، حيث أكد الطرفان على ثبات التحالف الكوري الأمريكي.وأضاف أنهما ناقشا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الوضع في شبه الجزيرة الكورية، والعلاقات الثنائية، إلى جانب الشؤون المتعلقة بكوريا الشمالية مثل نزع الأسلحة النووية.وأعرب المتحدث الرئاسي عن أمل كوريا في أن يتيح هذا اللقاء فرصة لتعزيز الاتصالات الإستراتيجية بين الجانبين، وإعادة التأكيد على دعم حكومة وشعب الولايات المتحدة للتحالف الكوري الجنوبي الأمريكي الوثيق.تجدر الإشارة إلى أن زيارة "صو" هي الأولى من نوعها منذ توليه مهام منصبه في شهر يوليو الماضي.ومن المقرر أن يجتمع "صو" أيضا مع وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" بعد ظهر اليوم.