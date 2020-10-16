الرئيس مون يتوقع إنتاج علاج لفيروس كورونا بحلول نهاية العام

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توقع الرئيس "مون جيه إين" أن تتمكن كوريا الجنوبية من تطوير علاجات لفيروس كورونا بحلول نهاية العام، وتطوير لقاح للمرض بحلول العام القادم.وأعرب "مون" عن آماله تلك أمس الخميس خلال زيارته إلى شركة "إس كيه بيو ساينس" في مدينة "صونغ نام" بمقاطعة "كيونغ كي"، وهي إحدى شركات الأدوية المحلية التي تعمل على تطوير لقاحات لفيروس كورونا.ووصف "مون" تطوير اللقاحات والعلاجات بأنه "جبل يتعين تجاوزه"، وأكد على أن كوريا تحقق تقدما كبيرا في الجهود ذات الصلة، وسط المنافسة العالمية المكثفة.وقال إن خطة الحكومة لتأمين ما لا يقل عن 30 مليون جرعة من اللقاح تتم متابعتها بصورة مضطردة، وتعهد بعدم ادخار أي جهد لدعم الشركات المحلية.وكانت كوريا الجنوبية قد أعلنت في الشهر الماضي أنها ستؤمِّن من لقاحات كورونا ما يكفي لثلاثين مليون شخص، أي ما يمثل 60% من عدد سكانها، بما في ذلك 10 ملايين لقاح من خلال المبادرة متعددة الأطراف التي تحمل اسم "كوڤاكس"، أي "مرفق الوصول العالمي للقاح كورونا".كما تسعى الحكومة الكورية للحصول على اللقاحات الإضافية لعشرين مليون شخص من خلال ترتيبات مع شركات القطاع الخاص.