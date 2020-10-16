بدء بيع تذاكر مهرجان بوسان السينمائي وسط تفشي جائحة كورونا

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تعطلت مبيعات تذاكر مهرجان بوسان السينمائي الدولي لهذا العام لمدة ساعة، في اليوم الأول من بدء عملية البيع المسبق، بسبب المنافسة المحتدمة لشراء التذاكر، حيث تم تخفيض عدد التذاكر المتاحة بسبب تفشي جائحة كورونا.ووفقا للمكتب التنفيذي للمهرجان، تم تعليق مبيعات التذاكر عبر الإنترنت بعد إطلاق الموقع في الساعة 2 مساء، حيث غمر المشترون الموقع مما أدى إلى تعطله، ثم تم استئناف الخدمة في الساعة 3 مساء.وسيبدأ المهرجان دورته الخامسة والعشرين لهذا العام يوم الأربعاء القادم، حيث يعرض 192 فيلما من 68 دولة، حتى يوم 30 أكتوبر.وسوف تستوعب المسارح الداخلية أقل من 50 مشاهدا لكل عرض، والمسارح الخارجية أقل من 100 مشاهد، وفقا لإجراءات الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي من المستوى الثاني.وسيتم عرض كل فيلم مدعو مرة واحدة فقط خلال مدة المهرجان، كما سيتم تخفيض عدد المسارح من 37 مسرحا إلى 6 مسارح فقط.