الجيش الكوري الجنوبي يكشف عن نوع صاروخ كوريا الشمالية الجديد

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الجيش الكوري الجنوبي يكشف عن نوع صاروخ كوريا الشمالية الجديدقال الجيش الكوري الجنوبي إنَّ الصاروخ الباليستي الجديد الذي يُطلق من الغواصة، والذي عرضته كوريا الشمالية خلال استعراضها العسكري الأخير، ليس من طراز «بوك غوك سونغ-4A» كما كان يُعرف سابقا، ولكنه من طراز «بوك غوك سونغ-4ㅅ».ونقل رئيس أركان البحرية "سو سوك جونغ" هذا التقييم خلال أعمال التفتيش البرلماني أمس الخميس، ردّا على عضو البرلمان من الحزب الديمقراطي الحاكم "كيم بيونغ جو"، الذي سأل عما إذا كان اسم الصاروخ ينتهي بالحرف الروماني «A»، أو الحرف الساكن الكوري «ㅅ» الذي يشبهه.وقال "بو" إن الجيش يعتقد أنه الحرف الكوري «ㅅ»، وأنه يرمز إلى إحدى كلمتي "سو سانغ" التي تعني فوق الماء، أو"سو جونغ" التي تعني تحت الماء.ومنذ عرض ذلك الصاروخ بمناسبة الذكرى الـ75 على تأسيس حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية يوم السبت الماضي، عُرِف الصاروخ باسم «بوك غوك سونغ-4A» في وسائل الإعلام، نظرا للاسم المحفور على جسم الصاروخ، لكن البعض شكك في ذلك، مشيرين إلى رفض كوريا الشمالية استخدام الحروف اللاتينية في تسمية أسلحتها الاستراتيجية.كما أوضح رئيس أركان القوات البحرية الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية تقوم حاليّا ببناء غواصة سيتم إطلاق صواريخ باليستية من خلالها، لكن حجم الغواصة غير معروف حتى الآن.