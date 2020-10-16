وزير الداخلية استثمر 500 مليون وون في صناديق أوبتيموس

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علمت شبكة "كي بي إس" أن وزير الداخلية والسلامة "تشين يونغ" وعائلته استثمروا مبالغ كبيرة من المال في الصناديق الاستثمارية التي كانت تديرها شركة "أوبتيموس" لإدارة الأصول، وهي شركة متورطة حاليا في قضية احتيال مالي ضخمة.وتخضع أوبتيموس لتحقيقات من قبل السلطات المالية، بعد أن تسببت صناديق الأسهم الخاصة بها في خسائر فادحة لعملائها.وقد حصلت "كي بي إس" على قائمة كاملة بأسماء المستثمرين في تلك الصناديق، المجمدة حاليّا، ووجدت أن الوزير "تشين" وزوجته وابنه استثمروا في فبراير ما مجموعه 500 مليون وون، أي حوالي 450 ألف دولار.وقال المتحدث باسم الوزارة إن "تشين" قام بالاستثمار بناء على توصية من موظف في مؤسسة مالية، كما تكبد الوزير خسائر كبيرة من ذلك الاستثمار.وضمت القائمة أيضا نائبا عن الحزب الديمقراطي الحاكم يعمل عضوا في اللجنة المالية البرلمانية، حيث تبين أنه استثمر 100 مليون وون في أوائل العام الماضي، ثم أغلق حسابه لاحقا واستعاد أمواله.وقال النائب لشبكة "كي بي إس" إن ذلك الاستثمار تم عبر شركة أوراق مالية، موضحا أنه لم يكن على علم بأن الأموال كانت تُستثمر في صناديق أوبتيموس.