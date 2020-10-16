اليابان تعتزم تصريف مياه مشعة في المحيط

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حذرت تقارير إعلامية من أن اليابان تخطط لتصريف مياه ملوثة إشعاعيا من محطة فوكوشيما للطاقة النووية، إلى المحيط الهادئ، وذلك بعد تخفيض مستوى نشاطها الإشعاعي.ونقلت صحيفة "ماينيتشي شيمبون" اليومية اليابانية عن مسؤول حكومي قوله إن حكومة طوكيو ستعقد اجتماعا في غضون هذا الشهر لاتخاذ قرار نهائي في هذا الشأن.ووفقا لشركة "طوكيو للطاقة الكهربائية" المشغلة لمحطة الطاقة المدمرة، فإن مليونا و 230 ألف طن من المياه الملوثة مخزنة حاليّا في خزانات في موقع المحطة، لكن سعة التخزين ستنفد بحلول عام 2022.وزار رئيس الوزراء الياباني "يوشيهيدي سوغا" الموقع في أواخر الشهر الماضي، وقال إن الحكومة تريد اتخاذ قرار في هذا الشأن في أقرب وقت ممكن.وقال تقرير الصحيفة إنه حتى إذا قررت الحكومة تصريف المياه الملوثة إلى المحيط، فسوف يستغرق الأمر حوالي عامين لتنفيذ ذلك فعليّا، لأنه سيتطلب مرافق جديدة وإجراءات مناسبة.