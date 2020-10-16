انخفاض الصورة الإيجابية لليابان لدى الكوريين والعكس لدى اليابانيين

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تبين أن الصورة الإيجابية لليابان لدى الكوريين شهدت انخفاضا حادا هذا العام وسط تدهور العلاقات بين سيول وطوكيو منذ سنوات، فيما تحسنت الصورة الإيجابية لكوريا الجنوبية لدى اليابانيين هذا العام بعد أن كانت قد شهدت انخفاضا خلال السنوات الأربع الماضية.وطبقا لنتائج مسح مشترك أجراه معهد شرق آسيا الكوري ومؤسسة "كينرون إن بي أو" اليابانية على ألف من المواطنين البالغين في كل من كوريا واليابان في شهر سبتمبر الماضي، انخفضت الصورة الإيجابية لليابان لدى الكوريين بنسبة 19.4% لتصل إلى 12.3%، بعد أن كانت 31.7% في العام الماضي، فيما زادت نسبة الصورة السلبية لليابان لدى الكوريين من 49.9% في العام الماضي إلى 71.6% هذا العام.وفي المقابل، شهدت الصورة الإيجابية لكوريا الجنوبية لدى اليابانيين ارتفاعا بنسبة 5.9% هذا العام، لتصل إلى 25.9%، مسجلة بذلك أول زيادة منذ عام 2017، كما شهدت الصورة السلبية لكوريا لدى اليابانيين انخفاضا من 49.9% في العام الماضي إلى 46.3% هذا العام.وأرجع معهد شرق آسيا الكوري السبب في هبوط الصورة الإيجابية لليابان لدى الكوريين إلى القيود التي فرضتها اليابان على تصدير المنتجات اليابانية لكوريا في العام الماضي، وتصريحات رئيس الوزراء الياباني السابق "شينزو آبيه" السلبية تجاه كوريا الجنوبية.كما أرجع السبب في تحسن الصورة الإيجابية لكوريا لدى اليابانيين إلى زيادة اهتمام الشباب بالثقافة الكورية، خاصة المسلسلات الدرامية وأغاني الكيبوب.