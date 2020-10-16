كوريا الأولى في تقييم الحكومة الإلكترونية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

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احتلت كوريا الجنوبية المرتبة الأولى في تقييم الحكومة الإلكترونية الذي أجرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.وقالت وزارة الإدارة العامة والأمن الكورية اليوم الجمعة إن كوريا الجنوبية حصلت على نسبة 74,2% في مؤشر الحكومة الإلكترونية، محتلة بذلك المرتبة الأولى من بين 33 دولة.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بإجراء مثل هذا التقييم من أجل قياس مستوى التحول الرقمي ونضج الحكومات الرقمية لـ33 دولة عضوا للمنظمة باستثناء الولايات المتحدة وأستراليا وسويسرا والمجر والمكسيك وسلوفاكيا وتركيا والمجر.وقد احتلت بريطانيا المرتبة الثانية بنسبة 73,6%، وتلاها كل من كولمبيا والدانمارك واليابان وكندا وإسبانيا وإسرائيل، بالترتيب.الجدير بالذكر أن كوريا الجنوبية كانت قد احتلت المرتبة الأولى في مؤشر البيانات العامة المفتوحة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في العام الماضي، كما احتلت المرتبة الأولى أيضا في مؤشر المشاركة الإلكترونية للأمم المتحدة هذا العام.