كوريا الشمالية تنتقد اليابان بشأن تمثال فتاة السلام في برلين

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انتقدت كوريا الشمالية اليابان بشدة لضغطها على ألمانيا لإزالة تمثال فتاة السلام الذي تم تنصيبه مؤخرا في برلين ليرمز إلى ضحايا الاسترقاق الجنسي الياباني خلال الحرب العالمية الثانية، ووصفت تلك الضغوط اليابانية بأنها "عمل فاضح ومشين".وقالت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية يوم أمس الخميس إن الحقائق التاريخية لا يمكن إخفاؤها ولا تتغير بالنفي أو التحريف.وكانت هذه الانتقادات موجهة لتصريحات كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني "كاتسونوبو كاتو" الأخيرة بشأن هذه المسألة، ووصفتها الوكالة بأنها تمثل تحديا لدعوات المجتمع الدولي لليابان للتفكير فيما قامت به من أعمال عدوانية في الماضي.وكان "كاتو" قد قال في مؤتمر صحفي عقده أوائل هذا الأسبوع إن اليابان ستواصل بذل الجهود للحصول على تقييم عادل من المجتمع الدولي بشأن هذه القضية.