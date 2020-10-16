بيونغ يانغ حذرت سيول من التعدي على مياهها عند اختفاء مسؤول حكومي جنوبي

Photo : YONHAP News

تبين أن كوريا الشمالية كانت قد حذرت كوريا الجنوبية من التعدي على مياهها في اليوم الذي فُقد فيه مسؤول حكومي كوري جنوبي، قبل إطلاق النار عليه وقتله بيد جنود كوريين شماليين.وكانت السفن التابعة لسلاح البحرية والشرطة البحرية الكورية الجنوبية قد قامت بعمليات بحث عن المسؤول المفقود بالقرب من خط الحدود البحرية يوم الحادي والعشرين من شهر سبتمبر الماضي.وفي جلسة تحقيق برلماني عقدت أمس الخميس، قال الأدميرال "لي جونغ هو" قائد العمليات البحرية في القوات الكورية الجنوبية إن كوريا الشمالية أصدرت رسالة تحذير عبر شبكة دولية تستخدمها السفن التجارية، وقد ردت القوات الجنوبية علي تلك الرسالة.وأضاف الأدميرال "لي" أن الجانب الجنوبي لم يشر إلى قيامه بالبحث عن المسؤول المفقود، ولم يطلب من الجانب الشمالي التعاون في البحث عنه.وقال إن تحذير كوريا الشمالية كان أحادي الجانب، مشيرا إلى أن كوريا الشمالية عادة تقوم بإصدار تحذير أحادي الجانب عنا تقترب سفينة كورية جنوبية من الحدود البحرية المعروفة باسم خط الحد الشمالي، وأن التحذير الذي صدر في ذلك اليوم لم يكن موجها لعمليات البحث.