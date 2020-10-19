النيابة تستجوب المشتبه به الرئيسي في قضية رشوة سكرتير رئاسي سابق

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حصلت النيابة العامة على بيانات حول موقع السكرتير الرئاسي السابق "كانغ كي جونغ" عندما استجوبت مشتبها به رئيسيا في فضيحة صندوق التحوط التي تروطت فيها شركة "لايم" لإدارة الأصول.وأدلى "كيم بونغ هيون" الرئيس السابق لشركة "ستار موبيليتي" بشهادته في جلسة استماع في المحكمة في وقت سابق من هذا الشهر، حيث قال إنه تم منح 50 مليون وون إلى "كانغ" من خلال "لي كانغ سيه" الرئيس التنفيذي السابق لشركة "ستار موبيليتي".ووفقا لمصادر قضائية أمس الأحد، استجوب مكتب المدعي العام في المنطقة الجنوبية "كيم"، الذي قدم بيانات "جي بي إس" خاصة بـ"كانغ" تُظهر موقعه في أواخر يوليو من العام الماضي، عندما التقى "كانغ" مع "لي". وكان "كانغ" قد أكد مؤخرا أنه التقى مع "لي" في المكتب الرئاسي يوم 28 يوليو من العام الماضي لمدة 20 دقيقة تقريبا، لكنه لم يتلق منه أي أموال.وفي الأسبوع الماضي، رفع "كانغ" دعوى قضائية ضد "كيم" بتهمة التشهير والإدلاء بشهادة زور.