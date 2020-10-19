انخفاض مؤشر ثقة المستهلك في كوريا في سبتمبر

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تراجعت معنويات المستهلكين في كوريا الجنوبية بأسرع وتيرة تقريبا بين الاقتصادات الكبرى في شهر سبتمبر الماضي بسبب عودة ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا في البلاد، بدءا من منتصف أغسطس.وأوضح تقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس الأحد أن مؤشر ثقة المستهلك المركب في كوريا قد وصل إلى 97,03 نقطة في الشهر الماضي، بانخفاض مقداره 0,33 نقطة مقارنة بما كان عليه في الشهر الأسبق.وتدل قراءة المؤشر بأقل من 100 نقطة على أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين بشأن مستقبل الاقتصاد.وقد احتلت كوريا الجنوبية المرتبة 26 من بين 28 دولة عضوا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في هذا المؤشر. وكانت لاتفيا وإسبانيا الدولتين الوحيدتين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اللتين سجلتا قراءات أقل من كوريا. وسجل مؤشر ثقة المستهلك في كوريا الجنوبية ثاني أكبر انخفاض بعد اليونان، حيث تراجع بمقدار نقطة 0,36 نقطة خلال الفترة المذكورة، بينما شهدت ثماني دول فقط من بين 28 دولة انخفاضا في قراءة المؤشر خلال هذه الفترة.