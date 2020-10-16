الإفراج عن بحارين كوريين بعد 50 يوما من اختطافهما في المياه قبالة غانا

تم إطلاق سراح بحاريْن كوريين جنوبيين تم اختطافهما على أيدى مسلحين مجهولي الهوية في أثناء عملية صيد يوم الثامن والعشرين من شهر أغسطس الماضي في المياه قبالة غانا في غرب أفريقيا.وقالت وزارة الخارجية الكورية إنه تم إطلاق سراح البحارين في الساعة الرابعة والنصف من صباح يوم السابع عشر من أكتوبر بعد 50 يوما من اختطافهما.وأضافت أن البحارين المفرج عنهما يتمتعان بصحة جيدة، وأنهما في مكان آمن أعدته السفارة الكورية لدى نيجيريا، موضحة أنهما سيعودان إلى بلد الإقامة غانا عبر رحلة جوية بناء على إرادتهما.وكانت سفينة صيد ترفع علم غانا قد تعرضت لهجوم مسلح في المياه الواقعة على بعد 200 كيلومتر جنوبي ميناء لومي في توغو يوم الثامن والعشرين من شهر أغسطس الماضي.وكان على متن السفينة 48 بحارا آخرين كانوا يصطادون أسماك التونة، وقد اختطف المسلحون البحارين الكوريين فقط، واتجهوا بهما إلى نيجيريا.