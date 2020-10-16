استئناف الزيارات الميدانية لقرية الهدنة الحدودية بان مون جوم الشهر القادم

Photo : YONHAP News

أعلنت وزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية اليوم الاثنين أنها قررت استئناف الزيارات الميدانية إلى قرية الهدنة الحدودية "بان مون جوم" اعتبارا من يوم السادس من شهر نوفمبر القادم.وكانت الحكومة الكورية وقيادة قوات الأمم المتحدة قد علقت تلك الزيارات إلى قرية "بان مون جوم" في شهر أكتوبر من العام الماضي لمنع انتشار فيروس حمى الخنازير الأفريقية.وقالت الوزارة إنها اتخذت القرار باستئناف الرحلات الميدانية إلى قرية "بان مون جوم" مع الأخذ في الاعتبار عدم الإبلاغ عن حالات إصابة جديدة بحمى الخنازير الأفريقية في المناطق القريبة منها، واستقرار الوضع الأمني هناك.كما قررت الوزارة تسهيل إجراءات طلب القيام برحلات إلى القرية، حيث يمكن لمن يريد زيارتها تقديم طلب قبل أسبوعين من الزيارة بدلا من 60 يوما كما كان سابقا، وتم أيضا تخفيض سن تقديم الطلب من 10 أعوام إلى 8 أعوام كي يتمكن طلاب الصفوف الأدنى في المدارس الابتدائية من زيارة القرية.وسيتم السماح للأفراد والأسر بزيارة القرية، بعد أن كانت الزيارة مسموحة فقط للمجموعات التي تتكون من 30 إلى 40 شخصا.