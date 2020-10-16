أوبراين يقول إن أولمبياد طوكيو فرصة لإجراء مفاوضات نووية مع كوريا الشمالية

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قال مستشار الأمن القومي الأمريكي "روبرت أوبراين" إنه قد تكون هناك فرصة لاستئناف المفاوضات النووية مع كوريا الشمالية في وقت قريب من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي ستقام في طوكيو في شهر يوليو من العام القادم.جاء ذلك في ندوة افتراضية استضافها معهد "آسبن" البحثي في واشنطن، حيث أعرب "أوبراين" عن اعتقاده بأن كوريا الشمالية مهتمة بالمشاركة في أولمبياد طوكيو، وبالتالي قد تكون هناك فرصة لاستئناف المفاوضات إما قبل، أو في أثناء، أو بعد انعقاد أولمبياد طوكيو.وكانت دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي أقيمت في شهر فبراير عام 2018 في مدينة بيونغ تشانغ في كوريا الجنوبية، والتي شاركت فيه كوريا الشمالية بوفد رياضي ترأسته "كيم يو جونغ" شقيقة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، قد أتاحت فرصة لإيجاد انفراجة في العلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، وهو ما أدى إلى انعقاد أول قمة بينهما في شهر يونيو عام 2018 في سنغافوره.كما أعرب "أوبراين" عن أمله في إحراز تقدم في نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية من خلال المفاوضات بين واشنطن وبيونغ يانغ، وأعرب أيضا عن تقديره لكوريا الشمالية لعدم إجرائها أي تجربة نووية أو تجربة لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات منذ قمة سنغافوره.وفيما يخص لقائه الأخير مع نظيره الكوري الجنوبي "سوه هون" في واشنطن، قال "أوبراين" إنه يعتقد بأن حكومة سيول راضية عن السياسات التي تنتهجها الحكومة الأمريكية تجاه كوريا الشمالية.