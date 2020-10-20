مجموعة قراصنة من كوريا الشمالية تستهدف شركات الدفاع الروسية

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حاولت مجموعة من القراصنة السيبرانيين الكوريين الشماليين، الذين ترعاهم الدولة، مهاجمة شركات صناعة الدفاع في روسيا، التي تعتبر الحليف القديم لكوريا الشمالية.وقال تقرير نشرته صحيفة "كوميرسانت" الروسية اليومية أمس الاثنين نقلا عن خبراء في الأمن السيبراني، إن مجموعة القراصنة المسماة "كيم سوكي" شنت عدة هجمات هذا العام على شركات الطيران والدفاع الروسية، بما في ذلك "روستك"، وهي شركة حكومية تقوم بإنتاج وتصدير الأسلحة.وشنت المجموعة هجمات سيبرانية من أجل الحصول على معلومات سرية من الشركات المستهدفة واستخدمت رسائل بريد إلكتروني تصيدية متخفية على شكل رسائل إشعارات ذات صلة بفيروس كورونا أو إعلانات للتوظيف.ويذكر أن مجموعة "كيم سوكي" تُعرف أيضا بأسماء أخرى، مثل "فيلفيت تشولليما"، و"بلاك بانشي"، ومن المعتقد أنها تتلقى دعما من حكومة كوريا الشمالية، كما أنها تعمل مع مجموعة قراصنة كورية شمالية رائدة وهي "لازاروس". وأشار التقرير إلى أن مجموعة "كيم سوكي" هي التي استهدفت بشكل أساسي عددا من المنظمات في كوريا الجنوبية خلال المرحلة الأولى من عملياتها منذ عام 2010، لكنها وسعت لاحقا من هجماتها التي تستهدف شركات في دول أخرى، بما في ذلك روسيا وأوكرانيا وسلوفاكيا وتركيا.