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السياسية

روسيا تنتج لقاح كورونا في كوريا الجنوبية

Write: 2020-10-20 10:42:51

روسيا تنتج لقاح كورونا في كوريا الجنوبية

Photo : YONHAP News

قال تقرير نشرته وكالة الأنباء الحكومية الروسية "تاس" أمس الاثنين، إن روسيا اختارت كوريا الجنوبية ودول أخرى كمواقع لإنتاج لقاحها المضاد لفيروس كورونا المسمى "سبوتنيك في".
وكشف "كيريل ديميترييف" الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمارات الروسية المباشرة عن هذه الخطة في ندوة عبر الإنترنت حول تعاون روسيا مع دول أمريكا الجنوبية.
وقد استثمر صندوق الثروة السيادية الروسي في مركز "نيكولاي جاماليا" الوطني للأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة، حتى يتمكن معهد الأبحاث الذي تديره الدولة من تطوير اللقاح الذي سُمي على اسم أول قمر صناعي في العالم أطلقه الاتحاد السوفييتي في عام 1957.
وأضاف "ديميترييف" أنه سيكون من الممكن توفير إمداد واسع النطاق للقاح الروسي في شهر ديسمبر القادم، موضحا أنه سيتم إنتاج اللقاح في كل من كوريا الجنوبية والهند والبرازيل والصين ودول أخرى.
وأشار المدير التنفيذي للصندوق الروسي إلى أن المفاوضات جارية مع السلطات الصحية في العديد من البلدان للحصول على موافقة على اللقاح الروسي.
وقد منحت موسكو الموافقة التنظيمية للقاح في أغسطس، بعد أقل من شهرين من الاختبارات البشرية دون إجراء تجارب للمرحلة الثالثة.
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