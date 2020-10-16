كوريا تعرب عن قلقها العميق وأسفها لزيارة آبيه لضريح ياسوكوني

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أعربت كوريا الجنوبية اليوم الاثنين عن "قلقها العميق وأسفها" إزاء زيارة رئيس الوزراء الياباني السابق "شينزو آبيه" لضريح "ياسوكوني" المثير للجدل.وقد زار آبيه الضريح صباح أمس الاثنين للمرة الثانية منذ تنحيه عن رئاسة الوزراء في منتصف سبتمبر بسبب مشاكل صحية.وقال مسؤول في وزارة الخارجية في سيول إن حكومة كوريا الجنوبية تعرب عن قلقها العميق وأسفها لأن القادة اليابانيين المسؤولين يزورون ذلك الضريح، وهو مؤسسة رمزية تمجد حرب العدوان اليابانية.وأصدر المسؤول الكوري هذا الموقف مستشهدا ببيان للمتحدث باسم الوزارة عقب زيارة آبيه السابقة يوم 19 سبتمبر.وأضاف المسؤول أن الحكومة الكورية تشدد مرة أخرى بقوة على أن المجتمع الدولي لا يمكنه الوثوق باليابان إلا عندما يواجه هؤلاء القادة التاريخ بصراحة، ويظهرون تواضعا صادقا وعمليا.