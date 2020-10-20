نواب من البرلمان الكوري يزورون اليابان في منتصف نوفمبر

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من المنتظر أن تقوم مجموعة من نواب البرلمان الكوري الجنوبي بزيارة إلى اليابان في منتصف شهر نوفمبر القادم من أجل مناقشة سبل تحسين العلاقات بين البلدين.ووفقا لتقرير بثته هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، كشف "تاكيو كاوامورا" رئيس اتحاد البرلمانيين الياباني الكوري الجنوبي، عن هذه الخطة للصحفيين يوم أمس الاثنين في مطار "ناريتا" الدولي عقب عودته من العاصمة الكورية سيول.وقال "كاوامورا" إن النائب "كيم جين بيو" من الحزب الديمقراطي الحاكم في كوريا الجنوبية، الذي يرأس اتحاد البرلمانيين الكوري الجنوبي الياباني، سيزور طوكيو في الفترة من 12 إلى 14 نوفمبر وبصحبته عدد من النواب الآخرين.وقد عاد "كاوامورا"، كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني الأسبق، إلى بلاده بعد اجتماعه مع رئيس الحزب الديمقراطي الحاكم في كوريا الجنوبي "لي ناك يون" خلال زيارته لكوريا التي استمرت ثلاثة أيام.وشدد السياسي الياباني على حاجة حكومتي البلدين للانخراط في مفاوضات تتطلع للمستقبل.