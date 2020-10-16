الرئيس مون يؤكد على ضرورة تعزيز الحيوية الاقتصادية

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أكد الرئيس الكوري "مون جيه إين" على ضرورة مضاعفة الجهود لتعزيز الحيوية الاقتصادية، مشيرا إلى أن كوريا تعيش الآن فترتها الذهبية لتحقيق انتعاش اقتصادي.جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس "مون" مع مساعديه ومستشاريه أمس الاثنين، حيث أضاف أنه لا يمكن حل مشكلة التوظيف إلا بانتعاش الاقتصاد.وأعرب الرئيس "مون" عن أسفه الشديد لتأثيرات عودة انتشار فيروس كورونا في شهر أغسطس الماضي السلبية على إنعاش الاستهلاك المحلي، وهو ما أدى بالتالي إلى تباطؤ انتعاش الاقتصادي الكوري، لكنه أكد على ضرورة التخلص من الاحباط.كما أكد الرئيس "مون" على ضرورة تنفيذ مختلف المشروعات الهادفة إلى إنعاش الاستهلاك المحلي، مشيرا إلى استئناف تقديم الكوبونات الاستهلاكية للمواطنين.ودعا الرئيس مساعديه ومستشاريه إلى إيلاء اهتمام خاص بإعادة الحيوية لصناعات الفن والثقافة والسفر والسياحة، التي تعد أكثر الدوائر تضررا من جائحة كورونا.وتعهد الرئيس ببذل كل ما في وسع الحكومة للتغلب على المشاكل التي تواجهها سوق التوظيق بسبب عودة انتشار فيروس كورونا.وأصدر "مون" تعليماته للمشاركين لتوفير 300 ألف وظيفة في المجالات العامة في غضون هذا العام، ومليون و30 ألف وظيفة جديدة في العام القادم، وبذل الجهود الهادفة إلى دعم الإنفاق الحكومي وتفعيل الاستثمارات والصادرات.