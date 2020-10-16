4 % زيادة في صادرات الشركات الكورية الصغيرة والمتوسطة في الربع الثالث

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قالت وزارة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمغامرة الكورية، اليوم الثلاثاء، إن حجم صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة بلغ 25.6 مليار دولار في الربع الثالث من هذا العام، بزيادة نسبتها 4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأضافت الوزارة أن حجم صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة لخمس دول رئيسية، منها الولايات المتحدة والصين، قد شهد زيادة في الربع الثالث، فيما زاد حجم صادرات 13 منتجا رئيسيا بشكل كبير، منها مستحضرات التجميل والمنتجات الكيميائية الدقيقة، بعد انخفاضه بنسبة 13.6% في الربع الأسبق.وقالت الوزارة إن حجم صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة في شهر سبتمبر الماضي قد شهد زيادة بنسبة 19.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك أعلى مستوياته على أساس شهري منذ بداية هذا العام.ويشار إلى أن حجم صادرات أجهزة تشخيص الإصابة بفيروس كورونا التي تنتجها الشركات الصغيرة والمتوسطة الكورية قد سجل زيادة بأكثر من 20 مرة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وتوقعت الوزارة أن تتمتع صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة بانتعاش في الربع الأخير من هذا العام.