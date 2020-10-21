وزير الطاقة السابق يدافع عن قرار إغلاق مفاعل أولسونغ -1

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دحض وزير التجارة والصناعة والطاقة السابق "بيك أون كيو"، الذي أشرف على قرار إغلاق المفاعل "أولسونغ -1" النووي، انتقادات وكالة التدقيق الحكومية التي قالت إن الحكومة قللت من القيمة الاقتصادية لإبقاء المفاعل في مكانه.وفي مقابلة مع وكالة "يونهاب" للأنباء أمس الثلاثاء، قال "بيك" إن مجلس المراجعة والتفتيش أجرى دراسة الجدوى الاقتصادية لثاني أقدم مفاعل في البلاد بناء على السجلات المحاسبية فقط، ولكن كان ينبغي أيضا أن يأخذ في الاعتبار التكاليف الاجتماعية.وأكد الوزير السابق على مخاوف السلامة "المعقولة" وراء إغلاق المفاعل الذي بدأ تشغيله لأول مرة في عام 1982، مشيرا إلى أنه ينبغي النظر في السلامة والجدوى الاقتصادية معا لإجراء تقييم مناسب.كما دحض "بيك" استنتاج وكالة التدقيق بأنه قد قرر بالفعل إغلاق المفاعل حتى قبل صدور دراسة الجدوى والتدخل في عملية الدراسة. ونفى التدخل ذلك المزعوم، مدعيا أن القرار اتخذ من خلال عملية ديمقراطية واستنادا إلى مناقشات بين المسؤولين على مستوى العمل.