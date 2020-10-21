إسبر يحث الدول الحليفة لواشنطن على زيادة الإنفاق الدفاعي

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حث وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر حلفاء الولايات المتحدة على زيادة الاستثمار في الدفاع.جاء ذلك خلال ندوة عبر الإنترنت استضافها أمس الثلاثاء مركز الأبحاث "أتلانتيك كاونسيل"، الذي يقع مقره في واشنطن.وحث "إسبر" حلفاء الولايات المتحدة في حلف الناتو على زيادة مساهماتهم في الأمن الجماعي.كما دعا وزير الدفاع الأمريكي جميع الدول الحليفة للولايات المتحدة إلى زيادة إنفاقها الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي.ووصف "إسبر" كلا من الصين وروسيا بأنهما "المنافسون الأساسيون للولايات المتحدة"، وقال إن واشنطن تتوقع من حلفائها الوقوف جنبا إلى جنب في مواجهة السلوك السيئ من قبل الصين والعداء الروسي.وأضاف أنه من أجل التغلب على التهديدات متزايدة التعقيد في القرن الحادي والعشرين والدفاع عن القيم المشتركة، لا يمكن أن يكون هناك دول تعمل بشكل فردي ضمن الأمن المشترك. وقال إسبر أيضا إن الولايات المتحدة لا تزال تواجه تهديدات مستمرة من دول مارقة مثل كوريا الشمالية وإيران.