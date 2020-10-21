نمو أسعار المنتجين في كوريا الجنوبية للشهر الرابع في سبتمبر

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ارتفعت أسعار المنتجين في كوريا الجنوبية للشهر الرابع على التوالي في سبتمبر بسبب ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية.وقال تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء إن مؤشر أسعار المنتجين لجميع السلع قد وصل إلى 103,35 نقطة الشهر الماضي، بزيادة 0,1 نقطة مئوية مقارنة بما كان عليه في الشهر الأسبق.وقال التقرير إن هذه الزيادة في المؤشر، وهو مقياس رئيسي للتضخم المستقبلي، قد ظلت مستمرة الشهر الرابع على التوالي بعد أن كان المؤشر قد ظل ثابتا في مايو.ولكن بالمقارنة مع العام الماضي، انخفضت أسعار المنتجين بنسبة 0,4% في سبتمبر، مسجلة انخفاضا سنويا لمدة سبعة أشهر متتالية.وقفزت أسعار المنتجين للمنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية بنسبة 4,9% على أساس شهري في سبتمبر بسبب آثار الأعاصير وموسم الأمطار. ووصل مؤشر أسعار المنتجين لهذه القطاعات إلى 139,66%، وهو أعلى مستوى منذ أن بدأت الحكومة الكورية في تجميع البيانات ذات الصلة في عام 1965.كما انخفضت أسعار السلع الصناعية بنسبة 0,1% على أساس شهري، في حين انخفض مؤشر أسعار قطاع الخدمات بنسبة 0,2%.