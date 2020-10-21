وزيرة العدل تنتقد النيابة العامة مجددا بشأن التحقيقات في فضيحة شركة لايم

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انتقدت وزيرة العدل "تشو مي إيه" النيابة مرة أخرى بسبب سوء التعامل المزعوم مع فضيحة الاحتيال المالي الضخمة التي انكشفت مؤخرا، وذلك على حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء، حيث انتقدت الوزيرة مكتب المدعي العام الأعلى ووصفته بأنه قام بـ"خداع" الجمهور فيما يتعلق بتحقيقات النيابة في قضية "كيم بونغ هيون" المشتبه به الرئيسي في الفضيحة.ويذكر أن شركة "لايم" لإدارة الأصول المالية متورطة في هذه الفضيحة. وقد أدلى "كيم" بشهادته في وقت سابق من هذا الشهر أمام المحكمة، حيث قال إنه قدم رشاوى إلى عدد من السياسيين ووكلاء النيابة العامة.وأشارت الوزيرة " تشو" إلى أنه قد قيل إن النيابة أجرت تحقيقات مع "كيم" 66 مرة منذ اعتقاله يوم 23 أبريل الماضي، حيث تم استجوابه في مزاعمه ضد السياسيين من المعسكر الحاكم، بينما لم تقم بإجراء تحقيقات معه في مزاعمه ضد السياسيين المعارضين ووكلاء النيابة.وأعربت الوزيرة عن خيبة أملها الكبيرة في النيابة العامة، وقالت إن المدعي العام "يون سوك يول" كان ينبغي أن يفكر في نفسه ويقدم اعتذارا أولا بصفته رئيسا للنيابة.