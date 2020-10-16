5,8 % انخفاضا في الصادرات الكورية خلال العشرين يوما الأولى من أكتوبر

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انخفضت قيمة الصادرات الكورية بنسبة تبلغ 5.8 % خلال العشرين يوما الأولى من شهر أكتوبر الجاري مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.وقال تقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية اليوم، إن قيمة الصادرات بلغت خلال هذه الفترة 25 مليارا و200 مليون دولار، بانخفاض قدره مليار و560 مليون دولار بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.يشار إلى أن عدد أيام العمل في هذه الفترة بلغ 12 يوما، وهو ما يقل بيوم ونصف بالمقارنة مع العام الماضي، كما أن معدل قيم الصادرات اليومية الذي انعكس عليه الفرق في عدد أيام العمل قد زاد بـ5.9 %.وفي الإحصاءات التي لا تضع أيام العمل في الحسبان، سجلت الصادرات من السيارات وأجهزة الاتصالات اللاسلكية والمنتجات النفطية هبوطا، بينما زادت الصادرات من أشباه الموصلات والماكينات الدقيقة والأدوات الملحقة بأجهزة الكمبيوتر.وحسب الدول انخفضت الصادرات الكورية إلى الصين والولايات المتحدة، بينما زادت إلى فيتنام والاتحاد الأوربي وكندا.